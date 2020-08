MIUI 12 to nakładka, którą Xiaomi cały czas rozwija i dotyczy to też aplikacji. Galeria dostaje ciekawą aktualizację. Wśród nowości pojawia się OCR czy ramki urządzeń do zrzutów ekranowych. Opcje te pojawią się w Galerii 2.2.16.17. Zobaczmy, co nowego jeszcze przygotowali Chińczycy dla tej aplikacji z MIUI 12.

MIUI 12 cały czas sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Xiaomi cały czas pracuje nad nowymi funkcjami, które trafiają także do aplikacji i wśród nich jest Galeria. Otrzymała ona ciekawe uaktualnienie, które wprowadza pewne nowości. Zobaczmy więc, co nowego dokładnie się pojawia. Najciekawszą opcją wydaje się być OCR.

Nowości z aktualizacji aplikacji Galeria z MIUI 12

Nowa Galeria z MIUI 12 ma numerek 2.2.16.17 i to w niej pojawiają się wspomniane nowości. Najpierw mamy OCR, czyli skanowanie do tekstu. Możecie to obejrzeć na poniższym wideo. Następnie mamy ulepszony pasek suwaka do podglądu dla zdjęć czy optymalizacje dla funkcji edycji.

Galeria dostaje także możliwość dodawania nowych ramek urządzeń dla zrzutów ekranowych. Możecie to zobaczyć poniżej. Są też nowe filtry zamiany dla nieba czy poprawki związane ze skanowaniem albumów zdjęć. Wprowadzono też poprawki i optymalizacje z zakresu wydajności. Na nowości w finalnej wersji MIUI 12 jednak trochę poczekamy.

Xiaomi na razie dodało te opcje w Galerii z chińskiej bety MIUI 12. Z czasem zostanie ona wprowadzona do stabilnego wydania oprogramowania. Potem pewnie trafi także do edycji globalnej. Nie nastąpi to jednak w ciągu najbliższych dni i trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości. Może nastąpi to wraz z wydaniem aktualizacji z numerkiem 12.1.



