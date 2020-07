MIUI 12.1 to nadchodzą aktualizacja nakładki Xiaomi, która wprowadzi pewne zmiany i nowości. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego pojawi się w odświeżonym oprogramowaniu, to już to wiemy. W MIUI 12.1 zostaną dodane m.in. nowe filtry czy poprawki dla Super Wallpaper. Zobaczmy, co przygotowali Chińczycy.