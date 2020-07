Motorola Moto G9 Play w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Motorola Moto G9 Play to nowy smartfon z niższej półki cenowej, który został dostrzeżony w bazie Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Obejmuje ona nieznany procesor Qualcomma oraz 4 GB pamięci operacyjnej RAM. O nowym smartfonie na razie wiadomo bardzo niewiele.

Motorola Moto G9 Play to jeden z kilku nowych smartfonów z nadchodzącej serii, która już pojawiała się w przeciekach. Teraz mamy okazję zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną telefonu, choć jest ona bardzo szczątkowa. Urządzenie dostrzeżono w bazie popularnego benchmarku Geekbench. To stamtąd pochodzą pierwsze informacje.

Motorola Moto G9 Play ma nieznany procesor Qualcomma z 8 rdzeniami. Niestety, nie wiadomo, co to za układ SoC. Widzimy, że jest on wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Tak więc względem poprzednika została ona podwojona. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Więcej szczegółów Geekbench nam nie ujawnia.

Smartfon Motorola Moto G9 Play na razie z tajemnicami

Na więcej informacji będziemy musieli poczekać. O nowym telefonie nie wiadomo nic ponadto, co ujawniła nam baza benchmarku. Model Play będzie jednym z tańszym z całej serii Moto G9, którą Motorola zaprezentuje później w tym roku. Nowych telefonów będzie kilka i spodziewajmy się też wersji Plus czy Power.

źródło