Asystent Google dostanie przebudowane ustawienia powiadomień

Asystent Google ciągle jest rozwijany i dowiadujemy się, że otrzyma przeprojektowane ustawienia powiadomień. Obecnie prowadzony jest program pilotażowy, gdzie część użytkowników widzi już zmiany. Te wydają się być na plus. Dzięki temu Asystent Google wkrótce zapewni lepszą kontrolę nad powiadomieniami.

Asystent Google co jakiś czas doczekuje się zmian. W trakcie targów CES 2020 zapowiedziano pewne nowe funkcje. Teraz dowiadujemy się, że trwa program pilotażowy nad kolejnymi nowościami. Tym razem są to przeprojektowane ustawienia powiadomień. Zobaczymy, jak to dokładnie wygląda.

Wygląda na to, że firma chce dać użytkownikom więcej możliwości nad zarządzaniem tym, co może robić Asystent Google. Obecnie ustawienia powiadomień znajdują się na stronie notyfikacji systemowych aplikacji. Jednak po zmianie pojawia się nowa sekcja o nazwie Powiadomienia. Umieszczono tam kilka kategorii i widzicie to na poniższych zrzutach ekranowych z serwisu źródłowego.

Takie kategorie ma Asystent Google w sekcji ustawienia powiadomień

Pomoc w zadaniach

Wskazówki i porady

Subskrypcje

Przypomnienia

Rozszerzone odpowiedzi

Informacje zwrotne

Działania w Google

Nowe ustawienia powiadomień na razie nie są szeroko dostępne. Jak już wspomnieliśmy, na razie pojawiły się w formie testu u nielicznych użytkowników. Niedługo jednak Asystent Google zapewne otrzyma je na stałe. Nie wiadomo, kiedy jednak miałoby to nastąpić.

Wiele osób czeka także, aż nowy Asystent Google z Pixel 4 zostanie wdrożony w kolejnych krajach. Ostatnio pojawił się w języku japońskim. Jednak poza tym jednym dostępny jest ciągle tylko na rynkach anglojęzycznych. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

