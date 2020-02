Redmi K30 Pro to smartfon submarki Xiaomi, który został już potwierdzony. Premiera odbędzie się w marcu i wiemy, że otrzyma on procesor Qualcomm Snapdragon 865. Ostatnie wycieki mówią też o ekranie bez wcięcia. Na łamach Weibo pojawiły się nowe plotki. Jeśli są prawdziwe, to pojawi się całkiem pojemna bateria. Przecieki mówią o tym, że będzie to akumulator o pojemności 4700 mAh.

Ponadto bateria z Redmi K30 Pro ma oferować wsparcie dla szybkie ładowania. Będzie zgodna z ładowarkami o mocy 33 W. Będzie to więc niewiele szybciej, jak w porównaniu do modelu submarki Xiaomi, które zaprezentowano w grudniu. Premiera coraz bliżej, ale o tym smartfonie wiadomo niewiele.

Bateria Xiaomi Redmi K30 Pro będzie duża, ale zabraknie aparatu 108 MP

Jeśli plotki są prawdziwe, to Redmi K30 Pro nie otrzyma aparatu fotograficznego z głównym sensorem 108 MP, który trafi do modeli Mi 10. Ma pojawić się inne, ale już niesprecyzowane rozwiązanie. Pewnie będzie to kamera z matrycą 64 MP, ale to wyjaśni się później. Do marca mamy jeszcze trochę czasu.

Redmi K30 Pro zapewne będzie dostępny w atrakcyjnych cenach. Smartfon zapowiada się ciekawie i teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać na jego premierę. Przed nią zapewne dojdzie do wielu przecieków. Niedługo mamy też zobaczyć średniaki z serii Note 9.

