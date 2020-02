Nowy Asystent Google ze smartfonów Pixel 4 do niedawna dostępny był tylko po angielsku. Teraz firma rozszerza go o język japoński. Ciągle jednak nie wiadomo, kiedy nowy Asystent Google będzie dostępny po polsku. Możliwe, że poczekamy na niego jeszcze długo. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Nowy Asystent Google został udostępniony wraz z premierą modeli Pixel 4. Potem trafił też na wybrane starsze telefony. Jednak do tej pory działał jedynie po angielsku. Tylko wybór tego języka sprawiał, że można go było używać. Najpierw nawet dostępność ograniczona była do Stanów Zjednoczonych i kolejne kraje anglojęzyczne pojawiły się później.

Teraz nowy Asystent Google jest teraz wprowadzany w Japonii. To pierwszy raz, gdy funkcja dostępna jest już nie tylko po angielsku. Nastąpiło to wraz z wprowadzeniem Motion Sense z Pixel 4, która w tym kraju też nie było wcześniej dostępne. Teraz wystarczy tylko wybrać język japoński i można korzystać.

Nowy Asystent Google z Pixel 4 ciągle nie po polsku

Angielski i japoński są obecnie tylko dwoma językami, które wspiera nowy Asystent Google. Na razie nie wiadomo, kiedy funkcja zostanie udostępniona po polsku. Biorąc jednak pod uwagę to, jak opornie rozszerzana jest dostępność, to w kraju zapewne trochę poczekamy. Tym bardziej, że są inne, ważniejsze rynki, gdzie funkcja też nie została wprowadzona.

