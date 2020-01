Aparat Google 7.3 to najnowsza wersja aplikacji, gdzie doszukano się pewnych dowodów na istnienie smartfonów Pixel 5 i 4a. Jak dobrze wiemy, to tegoroczne modele. Kod aplikacji Aparat Google zawiera dwie wzmianki o smartfonach. Poza tym pojawiają się także pewne nowości, w tym dostęp do trybu nie przeszkadzać.

Aparat Google 7.3 jest już dostępny i wprowadza pewne pomniejsze udoskonalenia, o czym za chwilę. Co ważne, w kodzie aplikacji doszukano się dwóch wzmianek dotyczących smartfonów Pixel 5 i 4a. Jak dobrze wiemy, firma wprowadzi je do oferty w tym roku. Pierwszy jesienią, a drugiego spodziewamy się w maju.

Pierwsza wzmianka, którą ma Aparat Google 7.3, to photo_pixel_2020_midrange_config. Wiąże się ona z modelami Pixel 4a. Są też referencje do nazw kodowych sunfish, bramble i redfin. Druga wzmianka to photo_pixel_2020_config. Tutaj dotyczy modeli Pixel 5, ale już bez żadnych dodatkowych szczegółów.

Aparat Google 7.3 nie tylko potwierdza prace nad modelami Pixel 5 i 4a

Aktualizacja Aparatu Google do wydania z numerkiem 7.3 wprowadza też nowości, z których skorzystają właściciele dostępnych już telefonów. Pojawia się dostęp do trybu nie przeszkadzać. W ten sposób można go aktywować, aby w trakcie nagrywania wideo nie pojawiały się rozpraszające powiadomienia. Z pewnością może się przydać.

Zmieniono też położenie kontrolki odpowiedzialnej za diodę doświetlającą. Ponadto pewne wzmianki sugerują, że pojawi się nagrywanie wideo w 24 fps. Obecnie obsługiwane są tylko tryby w 30 i 60 klatkach na sekundę. Spodziewajmy się, że Pixel 4a zostanie pokazany w maju. W okolicy konferencji I/O 2020. Na piątki poczekamy do jesieni.

źródło