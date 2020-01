Redmi Watch to zegarek, który został zapowiedziany niedługo po premierze Xiaomi Mi Watch. Wygląda na to, że debiut tego wearable jest blisko. Domyślamy się, że smartwatch Redmi będzie tańszy od modelu Xiaomi. Sprzęt jest już certyfikowany, a więc jego oficjalna zapowiedź z pewnością nie jest odległa.

Smartwatch Redmi Watch został zajawiony przez Lu Weibinga jeszcze w listopadzie. Nastąpiło to niedługo po tym, jak zaprezentowano Xiaomi Mi Watch, który niedawno doczekał się wersji Color. Wygląda na to, że premiera wearable jest blisko, bo sprzęt jest już certyfikowany. To przybliża go do debiutu.

Redmi Watch dostał stosowny certyfikat w Indiach. Dostrzeżono go na stronie urzędu BIS, gdzie pojawił się model HMSH01GE i jest to produkt, którego kategorią jest smartwatch. Niestety, więcej szczegółów tu nie znajdziemy. Wygląda jednak na to, że premiera może odbyć się w tym kraju, a nie Chinach, ale o tym przekonamy się z czasem.

Smartwatch Redmi Watch powinien być tańszy od Xiaomi Mi Watch

Domyślamy się, że cena zegarka będzie jeszcze niższa w porównaniu do Xiaomi Mi Watch. W Chinach debiutował on w cenie 1299 juanów, czyli około 720 złotych. Smartwatch Redmi Watch zapewne będzie dostępny w atrakcyjniejszej cenie. Nie wiadomo jednak, czym dokładnie będzie się wyróżniać.

Plotki mówią, że może dostać ten sam chipset, który ma Xiaomi Mi Watch, czyli Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Następnie mamy system operacyjny Wear OS, ale zapewne z autorską nakładką MIUI. Czy dostanie także NFC? O tym przekonamy się pewnie w niedługim czasie.

