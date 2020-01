Xiaomi Mi Watch Color dostępny w sprzedaży. Cena jest niska

Xiaomi Mi Watch Color to najnowszy smartwatch Chińczyków. Jego cena jest tak niska, że zegarek jest wręcz skazany na sukces. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie kupić to wearables, to na razie tylko w Chinach. Nie wiemy, czy Xiaomi Mi Watch Color będzie dostępny na globalnych rynkach. To okaże się z czasem.

Xiaomi Mi Watch Color, zgodnie z zapowiedziami, miał dziś premierę w Chinach. Cena to zaledwie 799 juanów. Daje nam to po dzisiejszym kursie niespełna 440 złotych. Kwota jest tak atrakcyjna, że sprzęt zapewne będzie szybko rozchwytywany. Łącznie do wyboru jest tu aż 1540 opcji z zakresu personalizacji.

Mi Watch Color jest już dostępny do kupienia na stronie oficjalnego sklepu firmy, jak i w innych kanałach sprzedaży Xiaomi. Smartwatch ma okrągły ekranik AMOLED o przekątnej 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Bateria o pojemności 420 mAh ma zapewnić do dwóch tygodni pracy w trakcie zwykłego użytkowania. Natomiast w trybie oszczędnym może to być nawet 22 dni.

Na razie nie wiadomo, czy Xiaomi Mi Watch Color pojawi się w Polsce. W Europie cały czas czekamy na pierwszy smartwatch z MIUI, który firma pokazała w Chinach kilka tygodni temu. Jeśli sprzęt pojawi się na Starym Kontynencie, to jego cena na pewno też będzie atrakcyjna. Dane techniczne zegarka Xiaomi Mi Watch Color znajdziecie poniżej.

Zobacz bogatą ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Watch Color – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

moduł NFC

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

pulsometr

asystent XiaoAI

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło