Xiaomi Mi Watch Color – cena ujawniona tuż przed premierą

Xiaomi Mi Watch Color to smartwatch, którego premiera odbędzie się jutro. Tymczasem jest cena. Będzie ona niższa w porównaniu do kwoty, którą trzeba było zapłacić za poprzedni zegarek. Xiaomi Mi Watch Color będzie smartwatchem dostępnym w przystępnej cenie. To pewnie sprawi, że będzie cieszyć się dużym wzięciem.

Xiaomi Mi Watch Color to nowy smartwatch Chińczyków, który został zapowiedziany kilka dni temu. Jego premiera odbędzie się już jutro. Ostatnio wspominaliśmy wam o specyfikacji. Tymczasem została ujawniona cena. W Państwie Środka zegarek będzie można zakupić za jedyne 799 juanów. To równowartość 440 złotych. Jest to więc duża niższa kwota w porównaniu do poprzedniego modelu, który debiutował w cenie 1299 juanów.

Cena Xiaomi Mi Watch Color jest więc atrakcyjna. Trzeba jednak pamiętać, że będzie to prostszy smartwatch względem modelu inspirowanego Apple Watchem. Nie dostanie modemu LTE i eSIM. Jego oprogramowanie również będzie uproszczone. Co nie zmienia faktu, że może przypaść do gustu wielu osobom.

Xiaomi Mi Watch Color zadebiutuje w Chinach jutro. Niedawno firma ogłosiła także zegarek w wersji Forbidden City. Nie wiadomo jednak, co z dostępnością w Europie. Znane dane techniczne smartwatcha Xiaomi Mi Watch Color znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Watch Color – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

moduł NFC

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

