Xiaomi Mi Watch Color – są nowe zdjęcia i specyfikacja

Xiaomi Mi Watch Color to nowy smartwatch Chińczyków, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Mogliśmy zobaczyć rendery prasowe, a teraz mamy nowe zdjęcia. Jest też specyfikacja techniczna zegarka. Wiemy, że Xiaomi Mi Watch Color dostanie 1,39-calowy ekranik czy moduł Bluetooth. 5.0. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje.

Xiaomi Mi Watch Color został już zapowiedziany. Niedługo po tym, jak poznaliśmy wariant Forbidden City. Premiera odbędzie się już 3 stycznia, czyli za kilka dni. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia smartwatcha. Jest też jego specyfikacja techniczna.

Xiaomi Mi Watch Color widoczny jest na poniższych fotkach. Smartwatch ma 1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Następnie mamy baterię o pojemności 420 mAh, moduł Bluetooth 5.0, GPS i NFC. Nie zabrakło także pulsometru. Wearable zaoferuje wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Biorąc pod uwagę to, że Xiaomi Mi Watch Color nie ma modemu LTE czy eSIM, to jego cena powinna być atrakcyjna. Z pewnością powinna być niszą od 1299 juanów (ok. 700 złotych), bo tyle kosztuje pierwszy smartwatch Chińczyków. Więcej szczegółów poznamy już za kilka dni. Znane dane techniczne zegarka Xiaomi Mi Watch Color znajdziecie poniżej.

Zobacz bogatą ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Watch Color – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

moduł NFC

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo