Xiaomi Mi Watch Forbidden City Edition to nowy smartwatch Chińczyków z Wear OS, który został niespodziewanie ogłoszony dziś. Wearable będzie dostępne w ramach zbiórki. Cena Xiaomi Mi Watch Forbidden City Edition jest atrakcyjna. Zegarek ma okrągłą tarczę oraz baterię o pojemności 400 mAh. Rzućmy sobie na niego okiem.

Xiaomi Mi Watch Forbidden City Edition to nowe wearable z systemem Wear OS, którego cena została ustalona na poziomie 1299 juanów (ok. 730 złotych). Potem będzie ona wyższa i wyniesie 1699 juanów (ok. 950 złotych). Projekt zostanie zrealizowany w ramach akcji crowdfundingowej. Nie wygląda jednak jak model pokazany kilka tygodni temu.

Xiaomi Mi Watch Forbidden City Edition nie ma prostokątnej, a okrągłą tarczę. Użyto tu 1,3-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Obudowa została wykonana ze stali 316L. Pasek będzie dostępny w granatowym i zielonym kolorze. Wybór odcieni jest nieprzypadkowy, bo kojarzą się one z Zakazanym Miastem.

Trzeba przyznać, że Xiaomi Mi Watch Forbidden City prezentuje się naprawdę dobrze. Znacznie lepiej od poprzedniego zegarka, który za bardzo był inspirowany tymi od Apple. Na pokładzie jest pulsometr, NFC i bateria o pojemności 400 mAh. Dokładne dane techniczne smartwatcha Xiaomi Mi Watch Forbidden City znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Watch Forbidden City – dane techniczne

1,3-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli

chip Qualcomm Snapdragon Wear 2100

512 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 400 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.1

GPS

NFC

Pulsometr

53,2 g

Wear OS

Przeczytaj także: Google Play dostaje praktyczne opcje w ustawieniach

źródło: ITHome