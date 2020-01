Redmi K30 5G to smartfon, który ma premierę za kilka dni. Tymczasem CEO Xiaomi, Lei Jun, postanowił opublikować zdjęcie, na którym pokazał pudełko telefonu. Cena Redmi K30 5G jest naprawdę atrakcyjna. Tego typu smartfony rozpoczynają nową erę, gdzie modele z modemami nowej generacji będą w końcu tańsze.

Redmi K30 5G został zapowiedziany w grudniu. Jednak nie trafił do sprzedaży wraz z modelem z modemem 4G. Wiemy jednak, że smartfona będzie można zakupić już od 7 stycznia. CEO Xiaomi, Lei Jun, postanowił zaprezentować pudełko telefonu. Widzicie je poniżej.

Cena Redmi K30 5G będzie bardzo atrakcyjna. W Chinach smartfona będzie można kupić od 1999 juanów (ok. 1,1 tys. złotych). Telefony z modemami nowej generacji w końcu stają się przystępne cenowo. Takich urządzeń z czasem będzie coraz więcej. Samo Xiaomi planuje wypuścić na rynek w 2020 roku co najmniej 10 modeli.

Redmi K30 5G to smartfon, który jest ciekawy. Jednak wielu fanów marki czeka na model Pro. Plotki sugerują, że Xiaomi wprowadzi go do oferty dopiero w marcu 2020 roku. Tak więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dane techniczne Redmi K30 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi K30 5G – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 + 2 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,3 x 76,6 x 8,79 mm

Android 10 z MIUI 11

źródło: Weibo