Xiaomi Mi Watch Color to kolejny zegarek, który niedługo zadebiutuje w portfolio marki. Nie tak dawno firma wprowadziła swój pierwszy smartwatch, a niedawno zapowiedziano wariant Forbidden Edition, a edycja premium została opóźniona. Nowy wearables zostanie oficjalnie zaprezentowany 3 stycznia. Taką informację podano na łamach serwisu społecznościowego Weibo, gdzie też opublikowano oficjalne teasery. Rzućmy sobie na nie okiem.

Xiaomi Mi Watch Color widoczny jest na poniższych grafikach. Jak nietrudno zauważyć, ponownie nie jest to kopia zegarków Apple, a smartwatch z okrągłą tarczą. Trzeba przyznać, że jest podobny do modelu Amazfit GTR. Będą też kolorowe paski, a klienci mają liczyć na dokładnie aż 1540 różnych kombinacji w trakcie personalizowania zegarka.

Xiaomi Mi Watch Color to raczej prostszy smartwatch

Nie spodziewajmy się, że nowy zegarek będzie tak zaawansowany, jak ten z MIUI opartym na Wear OS. Spodziewajmy się, że Xiaomi Mi Watch Color będzie prostszym urządzeniem z oprogramowaniem podobnym do tego, które jest w Amazfitach. To by oznaczało, że zaoferuje podobne funkcje. Specyfikacja na razie jest tajemnicą. Dane techniczne poznamy pewnie dopiero 3 stycznia, kiedy to odbędzie się oficjalna premiera. To już za kilka dni, a więc długo czekać nie będziemy.

