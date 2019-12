Samsung Galaxy Fold 2 w sklepach jeszcze przed Galaxy S11?

Samsung Galaxy Fold 2 to nowy składany smartfon, który zobaczymy z modelami Galaxy S11. Telefon może zadebiutować na rynku nieco wcześniej od nadchodzących flagowców. Plotki mówią, że sklepowy debiut Galaxy Fold 2 odbędzie się szybciej od Samsungów Galaxy S11. Informacja dotyczy jednak tylko koreańskiego rynku.

Samsung Galaxy Fold 2 zadebiutuje na Unpacked. W trakcie tego samego wydarzenia mamy zobaczyć modele Galaxy S11, które są obecnie w ogniu przecieków, a producent już je certyfikuje. Teraz nowe informacje dostarczają nam koreańskie media. Te dotyczą dostępności telefonów w sklepach.

Jeśli wierzyć plotkom, to Samsung Galaxy S11 może trafić na rynek nieco później niż Galaxy Fold 2. Źródło twierdzi, że składany smartfon pojawi się w sklepach wcześniej. Jednak dotyczy to tylko Korei Południowej. Możliwe, że tak będzie. Tym bardziej, że składana Motorola Razr 2019 doczekała się opóźnienia i możliwe, że firma będzie chciała to wykorzystać.

Samsung Galaxy Fold 2 i Galaxy S11 z premierą na Unpacked

Samsung Galaxy S11, który w rzeczywistości może trafić na rynek pod nazwą S20 i Galaxy Fold 2 zadebiutują na Unpacked w San Francisco. Konferencja odbędzie się, według plotek, 11 lub 18 lutego. Producent jeszcze nie potwierdził terminu. To powinno nastąpić przed końcem stycznia. Na razie dysponujemy tylko plotkami.

Samsung Galaxy Fold 2 ma dostać 6,7-calowy ekran i będzie dosyć podobny do modelu Motorola Razr. Będzie składać się w taki sposób, jak telefony z klapką sprzed lat. Po złożeniu obudowa będzie miała kwadratowy kształt. W ten sposób telefon będzie bardzo kompaktowy.

źródło: Yonhap