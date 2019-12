Windows 10 2004 to kolejna duża aktualizacja dla okienek, która jest w przygotowaniu. Microsoft wyłonił build RTM tej edycji wcześniej w tym miesiącu. To oznacza, że wybrano finalny build oprogramowania z gałęzi 20H1, który to zostanie udostępniony dla wszystkich. Jednak Windows 10 2004 nie spodziewamy się na dniach.