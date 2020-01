Samsung Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite to dwa nowe smartfony Koreańczyków, których premiera odbyła się dziś. Tuż przed targami CES 2020 w Las Vegas. Co prawda, producent nie ujawnił oficjalnie cen, ale te już znamy. Informacje na ten temat pojawiły się w sieci już wcześniej. Rzućmy sobie na te telefony okiem.

Samsung Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite, zgodnie z zapowiedziami, zadebiutowały dziś tuż przed targami CES 2020. Tym razem była to cicha premiera bez hucznej konferencji. Producent nie ujawnił cen. Wiemy jednak, że pierwszy smartfon ma kosztować 649 euro. Natomiast cena drugiego to 599 euro. Model z S Pen jest więc tańszy. Ma to jednak pewne uzasadnienie.

Samsung Galaxy S10 Lite ma lepszy aparat fotograficzny z funkcją Super Steady OIS. Główny sensor ma matrycę 48 Mpix. Następnie mamy szerokokątny obiektyw z sensorem 12 Mpix oraz kamerkę do makro 5 Mpix. W modelu Galaxy Note 10 zastosowano połączenie trzech sensorów 12 Mpix.

Zarówno Samsung Galaxy S10 Lite, jak i Galaxy Note 10 Lite mają 6,7-calowe ekrany AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz baterie o pojemności 4500 mAh. Następnie mamy 128 GB miejsca na dane i 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Dokładne dane techniczne tych modeli znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – dane techniczne

6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Exynos 9810

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2.0

Samsung Galaxy S10 Lite – dane techniczne

6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 855 z GPU Adreno 640

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 48 + 12 + 5 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2.0

źródło