Galaxy S20 to smartfony, które mamy zobaczyć na Unpacked 2020 zamiast modeli Galaxy S11. Samsung opublikował krótkie wideo na jednym z profili i tam pojawia się data premiery. Smartfony Samsung Galaxy S20 zostaną zaprezentowane już 11 lutego. To oznacza, że zobaczymy je na dwa tygodnie przed startem MWC 2020.

Samsung Galaxy S20 to seria smartfonów, które mamy zobaczyć zamiast modeli Galaxy S11. Stanie się to w trakcie konferencji Unpacked 2020, która według plotek miała odbyć się 11 lub 18 lutego. Wygląda na to, że prawdziwą datą jest ta pierwsza. Sugeruje to wideo, którego doszukano się na Vimeo Koreańczyków. Możecie je obejrzeć poniżej.

Samsung Galaxy S20 ma dostać prostokątną wyspę dla aparatu i to zdaje się potwierdzać poniższy teaser. Sama animacja zdaje się także nawiązywać do składanego Folda 2, który również zostanie zaprezentowany w trakcie Unpacked 2020. Domyślamy się, że wkrótce powyższe wideo zostanie opublikowane na innych kanałach firmy. Wtedy otrzymamy jednoznaczne potwierdzenie terminu.

Samsung Galaxy S20 na Unpacked 2020 w San Francisco

Samsung na razie nie potwierdził, gdzie odbędzie się konferencja Unpacked 2020. Plotki mówią o tym, że wydarzenie zostanie zorganizowane w San Francisco. Tego jednak powyższa zajawka nie potwierdza. Dlatego musimy jeszcze poczekać.

Topowym modelem ma być Samsung Galaxy S20 Ultra, który był już obiektem wielu przecieków. Na temat tego smartfona wiemy naprawdę wiele. Jednak kompletne dane techniczne ciągle nie są znane. Domyślamy się jednak, że tuż przed Unpacked dojdzie do dużych przecieków, gdzie poznamy niemal wszystkie szczegóły.

źródło: Twitter