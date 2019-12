Galaxy S20 Ultra – tak Samsung nazwał najdroższy wariant Galaxy S11?

Galaxy S20 Ultra może być flagowcem Koreańczyków na ten rok. Seria modeli Samsung Galaxy S11 według plotek rzeczywiście mogła otrzymać w nazwach liczbę 20, o czym wspominaliśmy wam już wcześniej. Przeciek pochodzi od producenta akcesoriów, firmy Schnailcase.

Samsung Galaxy S20 Ultra może więc być tym smartfonem, który do tej pory pojawiał się w plotkach pod nazwą Galaxy S11 Plus. Niedawno był certyfikowany. Ponadto dowiadujemy się, że w planach może nie być modelu o nazwie S20e. Trudno jednak powiedzieć, ile w tym jest prawdy. To pokaże czas.

Samsung Galaxy S20 Ultra to nazwa, która jednak by mnie nie zaskoczyła. Po tym, jak Apple wprowadziło iPhone’a Xs Max, chyba już nic mnie nie zaskoczy. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak czekać na nowe informacje. Jeśli Samsung Galaxy S20 Ultra zadebiutuje, to jego dane techniczne powinny przedstawiać się następująco. Oczywiście, taki miał być Galaxy S11 Plus. Specyfikacja nie jest jeszcze kompletna. Premiera już w lutym, kiedy to zobaczymy także Folda 2.

Samsung Galaxy S20 Ultra (S11 Plus) – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

źródło: Twitter