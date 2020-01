Galaxy Fold 2 to składany smartfon, który Samsung pokaże wraz z modelami S11 czy też S20. Tymczasem dowiadujemy się, że telefon ma wspierać superszybkie ładowanie baterii. Maksymalnie o mocy 45 W. Ujawnia nam to kod źródłowy One UI 2.0. Samsung Galaxy Fold 2 ma premierę w przyszłym miesiącu i zapowiada się ciekawie.