Google Pixel 4 to nowy smartfon firmy, który doczekał się przecieku. Mamy okazję zobaczyć jego rendery. W ten sposób możemy obejrzeć telefon z każdej strony. Google Pixel 4 ma pojedynczy aparat fotograficzny. Natomiast z przodu umieszczono ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Jest też jack audio.

Google Pixel 4a nie został dochowany do premiery. W sieci pojawiły się rendery telefonu. Opublikował je Steve Hemmertoffer, który ostatnio ujawnił wygląd iPada Pro 2020 i tylnego aparatu Galaxy S11 Plus. Zobaczmy, jak nowy smartfon z logo G wygląda.

Google Pixel 4a ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. To panel o przekątnej około 5,7-5,8 cala. Następnie mamy tylny aparat fotograficzny. Widać podobną wysepkę, którą dostały tegoroczne modele. Jednak w tańszym smartfonie jest tylko jeden obiektyw. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na pleckach. Można też dostrzec klasyczne złącze słuchawkowe i USB C. Rendery przygotowane przez Onleaks obejrzycie poniżej.

Specyfikacja Google Pixel 4a na razie tajemnicą

Nie wiadomo, co dokładnie zaoferuje Google Pixel 4a, bo jego dane techniczne nie są znane. Domyślamy się, że smartfon ma ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz tylny aparat fotograficzny z sensorem 12,2 Mpix. Mamy też wymiary, które wynoszą 144,2 x 69,5 x 8,2 mm (9 mm w miejscu wystającej kamery). Nie wiemy, jaki procesor trafi pod obudowę oraz nie dysponujemy informacjami o baterii oraz pamięci RAM i na dane. To informacje, na które będziemy jeszcze musieli poczekać. Na razie mamy rendery.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło (2)