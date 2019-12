Nowy Asystent Google ze smartfonów Pixel 4 doczekał się kolejnych usprawnień. Tym razem są to specjalne polecenia dla przeglądarki Chrome. Komendy te pozwalają wykonywać kilka ciekawych czynności w aplikacji. W tym otwierać nowe strony czy wyszukiwać tematy. Wystarczy tylko aktywować poniższą flagę. Listę wszystkich poleceń znajdziecie niżej.

Nowy Asystent Google z Pixel 4 – komendy dla przeglądarki Chrome

Open a new tab (otwiera nową kartę)

Close this tab (zamyka kartę)

Close all tabs (zamyka wszystkie karty)

Go back (cofa do tyłu)

Go forward (idzie do przodu)

Reload (przeładowuje stronę)

Bookmark this page (dodaje stronę do zakładek)

Open history (otwiera historię)

Open downloads (otwiera pobrane)

Search for topic in Chrome (wyszukuje temat w Chromie)

Go to site_name_or_address (idzie do strony lub adresu)

Open site_name_or_address (otwiera stronę lub adres)

Send this to contact_name (wysyła stronę do kontaktu)

Zauważyliście, że komendy podane są w języku angielskim. Wynika to z faktu, że nowy Asystent Google z Pixel 4 działa na razie tylko po angielsku. Ostatnio rozszerzono jego dostępność o nowe regiony. Jednak nadal są to wyłącznie kraje anglojęzyczne. Niestety, na otrzymanie dostępu do nowego Asystenta pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jeśli jednak już go używacie po angielsku, to nowe polecenia z pewnością się przydadzą.

