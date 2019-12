Huawei P40 Pro i Huawei P40 to flagowce, które zobaczymy w marcu. Onleaks opublikował rendery obu modeli. Na nich może zobaczyć, jaki aparat dostaną smartfony. Ponadto w wersji Pro pojawia się ekran, którego wcześniej w telefonach nie stosowano. Jest on zagięty na wszystkich czterech krawędziach, a nie tylko dwóch.

Huawei P40 Pro i Huawei P40 mają premierę w marcu. Zobaczmy je w trakcie specjalnej konferencji w Paryżu. Nieco wcześniej powinien pojawić się wariant Lite. Telefony były już obiektem przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery obu smartfonów. Przygotował je niezastąpiony Onleaks.

Steve Hemmerstoffer opublikował rendery obu modeli. Huawei P40 Pro jest ciekawszy. Widzimy, że ma wyspę w kształcie prostokąta, którą otrzymają także telefony Galaxy S11. W droższym modelu powinno pojawić się pięć obiektywów, ale to jeszcze nie jest w 100% pewna informacja. Znacznie ciekawszy jest jednak ekran.

Rendery Huawei P40 Pro ukazują ekran z czterema zagięciami

Do tej pory w smartfonach stosowano ekrany zagięte na dwóch dłuższych krawędziach. Jednak w Huawei P40 Pro będzie wyświetlacz zakrzywiony z każdej strony. Także na dole i u góry, co wygląda dosyć ciekawie. Jednak na jakieś specjalne zastosowania funkcyjne nie powinniśmy z tego powodu liczyć. Raczej będzie to bardziej element dekoracyjny.

Model Pro ma ekran o przekątnej 6,5 cala. Wzrośnie ona do 6,7 cala, gdy pod uwagę weźmiemy wszystkie zakrzywienia. Natomiast w mniejszym modelu, który otrzyma aparat z czterema obiektywami, będzie to pomiędzy 6,1 i 6,2 cala. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

