Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon, który mamy zobaczyć w lutym. Wraz z modelami S11. Już wcześniej mówiono o tym, że będzie podobny do Motoroli Razr 2019. Teraz mamy okazję zobaczyć jego zdjęcia, które potwierdzają wcześniejsze przecieki. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Fold 2 widoczny jest poniżej. Zdjęcia prezentują jakiś prototyp. Widzimy, że jest to telefon z ekranem składanym do środka. Sam pomysł jest podobny do tego, który wykorzystano w modelu Motorola Razr. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie. Widać także szerokie ramki.

Samsung Galaxy Fold 2 ma również aparat fotograficzny z dwoma obiektywami i diodą doświetlającą LED. Następnie mamy malutki ekranik, który wyświetla czas czy informacje pogodowe. Wygląda to naprawdę ciekawie. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że wyświetlacz otrzyma specjalną powłokę UTG.

Samsung Galaxy Fold 2 z premierą za kilka tygodni

Wiemy, że Samsung Galaxy Fold 2 zostanie pokazany 18 lutego. Wtedy ma odbyć się konferencja Unpacked w San Francisco. Specyfikacja czy dane techniczne nowego modelu nie są jeszcze znane. To jednak szczegóły, które powinniśmy poznać jeszcze przed oficjalną zapowiedzią. Plotki mówią też o tym, że cena ma być niższa względem pierwszej generacji składanego smartfona.

źródło: Weibo