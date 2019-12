Samsung Galaxy S11 Plus ma dostać sensor ISOCELL Bright HM1

Samsung Galaxy S11 Plus to smartfon, który dostanie aparat z matrycą 108 MP. Jednak wygląda na to, że główny sensor będzie inny do tego z pozostałych modeli. Plotki wskazują na ISOCELL Bright HM1 z technologią Nanocell. W ten sposób Samsung Galaxy S11 Plus będzie w stanie łączyć aż dziewięć pikseli w jeden.

Samsung Galaxy S11 Plus ma być bardzo unikalnym smartfonem. Jego aparat skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Ostatnio wspominaliśmy, że pojawi się peryskopowy obiektyw i duże możliwości z zakresu zoomu. Telefon ma też robić świetnej jakości zdjęcia 12 MP. To będzie możliwe poprzez sensor ISOCELL Bright HM1.

W Xiaomi Mi Note 10 zaimplementowano sensor ISOCELL Bright HMX. Nowe plotki sugerują, że Samsung Galaxy S11 Plus dostanie jego ulepszoną wersję i ma to być ISOCELL Bright HM1. Pojawi się zaawansowana technologia łączenia 9 pikseli w 1 o nazwie Nanocell. W ten sposób piksele o rozmiarze 0,8 μm będzie można skonwertować w jeden 2,4 μm. Prawdopodobnie w tańszych modelach będzie to sensor HMX.

Pewnie zastanawiacie się nad tym, co to może dać w praktyce? Samsung Galaxy S11 Plus dzięki ISOCELL Bright HM1 będzie w stanie robić bardzo dobre zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Na przykład po zmroku, kiedy to możliwości aparatu znacząco wzrosną. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Premiera dopiero w lutym, ale o modelu Samsung Galaxy S11 Plus wiadomo naprawdę sporo. Jego znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S11 Plus – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

źródło: Twitter