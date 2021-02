WhatsApp beta wprowadza wyciszanie wideo przed wysłaniem

WhatsApp beta to poglądowa aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android. Można w niej wypróbować różne nowe funkcje. Jeszcze zanim otrzyma je stabilny komunikator. Nie inaczej jest w przypadku kolejnej opcji. To wyciszanie wideo jeszcze przed jego wysłaniem do znajomych, co powinno spotkać się z uznaniem.

Wspomniane wyciszanie wideo z WhatsApp beta działa w następujący sposób. Przed przesłaniem filmu pojawia się ikonka głośniczka, którą widać poniżej. Jej dotknięcie sprawia, że dźwięk zostaje ściszony. Odbiorcy otrzymają materiał bez włączającego się audio. Dotyczy to zarówno tych przesyłanych w grupach, jak i indywidualnie.

Wyciszanie wideo w komunikatorze WhatsApp beta 2.21.3.13

WhatsApp beta wprowadza taką funkcję w aplikacji z numerkiem 2.21.3.13. Na razie pojawia się ona w testowym wydaniu w aplikacji. Na pojawienie się tej nowości w stabilnej odsłonie komunikatora trochę sobie jeszcze poczekamy, co warto mieć na uwadze. Co nie zmienia faktu, że w niedługim czasie powinna ona zostać udostępniona znacznie szerzej.

