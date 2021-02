One UI 3.5 to nadchodząca nakładka Samsunga. Zobaczymy ją z Galaxy Fold 3 i Z Flip 3. W aktualizacji One UI 3.5 z pewnością znajdziemy nowości.

One UI 3.5 to aktualizacja nakładki firmy Samsung, którą zobaczymy w tym roku. Oprogramowanie mamy ujrzeć wraz ze smartfonami Galaxy Fold 3 i Z Flip 3, czyli nowymi smartfonami ze składanymi ekranami. Tak więc poczekamy na nią jeszcze kilka miesięcy. Z pewnością wniesie ona w platformie jakieś nowości, jak to było w wersji z numerkiem 3.1.

Informacje o One UI 3.5 pojawiły się przy okazji nowych plotek o smartfonach Galaxy Fold 3 i Z Flip 3. Pierwszy ze smartfonów ukrywa się pod nazwą kodową SM-F926. Wiemy, że otrzyma co najmniej 256 GB miejsca. Ma też dostać ekran, z którym będzie można pracować z użyciem piórka S Pen. Natomiast nowy telefon z klapką to model SM-F711, który będzie można kupić w dwóch opcjach – 128 lub 256 GB pamięci.

Aktualizacja One UI 3.5 nie tylko dla Galaxy Fold 3 i Z Flip 3

Oczywiście One 3.5 nie trafi tylko na nowe smartfony ze składanymi ekranami. Oczywiście zadebiutują na tych urządzeniach, ale potem Samsung udostępni je też na starsze telefony. Nakładka nadal będzie bazować na Androidzie 11. Dopiero wydanie 4.0 wniesie nową platformę Google.

