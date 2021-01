One UI 3.1 to aktualizacja dodająca ciekawe nowości. Wśród nich są szybkie ustawienia zintegrowane z Google Home. Zobaczmy, jak to działa w One UI 3.1.

One UI 3.1 to aktualizacja, którą Samsung udostępnił już na tablety Galaxy Tab S7. Wiemy też, że trafi ona także na inne urządzenia. Oprogramowanie wprowadza ciekawe nowości. Co ważne, wśród nich jest także nowa integracja z Google Home. Pojawia się ona w panelu szybkie ustawienia. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie działa.

Aktualizacja do systemu Android 11 w wykonaniu Samsunga nie przyniosła przeprojektowanego menu zasilania. Jednak wprowadza ją właśnie aktualizacja One UI 3.1. W module szybkie ustawienia można dotknąć opcję urządzenia. W ten sposób otwierana jest sekcja z dostępem do sprzętów w domu.

Aktualizacja One UI 3.1 z integracją ze SmartThings i Google Home

Jeśli macie zainstalowaną aplikację Google Home, to ta pojawi się obok SmartThings. W ten sposób użytkownik może wybrać, które powiązania będą wyświetlane w module z urządzeniami. Tutaj trzeba wykonać jeszcze kilka dodatkowych kroków. Nie odbywa się to tak szybko jak w czystym systemie Android 11, ale jest to do zrobienia.

źródło