MIUI 12.5 Global to międzynarodowa wersja nakładki Xiaomi. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera. Xiaomi zaprasza na wydarzenie poświęcone MIUI 12.5 Global.

MIUI 12.5 Global to międzynarodowa wersja nowego oprogramowania Xiaomi, które wprowadza ciekawe nowości. Nakładka na razie testowana jest przez użytkowników z Chin. Jednak już wkrótce odbędzie się zapowiedź jej wersji na inne rynki. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy to nastąpi, to producent uchylił rąbka tajemnicy.

Xiaomi planuje pochwalić się MIUI 12.5 Global w przyszłym miesiącu. Nastąpi to dokładnie 8 lutego. Kto wie, a może wtedy zobaczymy także międzynarodową wersję flagowca Mi 11. Tego na razie jednak nie potwierdzono. W Chinach prezentacja smartfona i nowej nakładki odbyła się tego samego dnia.

Aktualizacja MIUI 12.5 Global na wybrane smartfony Xiaomi

MIUI 12.5 Global najpierw powinno trafić na smartfony Mi 11 oraz serię Mi 10. Aktualizacja z pewnością pojawi się także na innych modelach. Wśród nich będą te z linii Xiaomi Mi 9. Na dokładny wykaz smartfonów będziemy musieli jednak poczekać. W przypadku telefonów z Chin prezentuje się on następująco.

Mi 11

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Redmi Note 9

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30S Extreme Edition

Redmi K30i 5G

Mi 10 Lite

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi CC9e

Mi 9 SE

Mi 9

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Finalna aktualizacja MIUI 12.5 zostanie udostępniona w Chinach w kwietniu. Wtedy mają ją dostać Xiaomi Mi 11 i seria Mi 10. Tak więc na wersję Global być może poczekamy sobie kilka tygodni dłużej, co trzeba mieć na uwadze.

