YouTube Music dostaje udoskonalony dark mode. W aplikacji i wersji web

YouTube Music otrzymał dark mode już jakiś czas temu. Teraz dowiadujemy się, że ciemny motyw otrzymuje udoskonalenia. Dotyczą one zarówno aplikacji na urządzenia z systemem Android, jak i wersji web, a więc uruchamianej z poziomu przeglądarki internetowej. Zobaczmy, co dokładnie się zmieniło.

Zmiany w YouTube Music obejmujące dark mode są w zasadzie kosmetyczne. Są to modyfikacje, które nie wprowadzają większych zmian, a pomniejsze. Obejmują one dostosowanie tła. Pojawiło się więcej czarnych odcieni, które zastąpiły te o ciemnoszarym kolorze. Dotyczy to górnego paska, co też wpłynęło na lepsze wyeksponowanie modułu ostatniej aktywności. Różnice możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych.

Zmiany obejmujące dark mode z YouTube Music po stronie serwerów Google

Modyfikacje te nie są widoczne u wszystkich użytkowników YouTube Music. Wygląda na to, że zmiany w dark mode Google włącza po stronie własnych serwerów. Dlatego widzi je tylko część osób mających aplikację. Z czasem pewnie pojawią się u każdego.

