YouTube Music w wersji web dostaje nową kartę Odkrywaj

YouTube Music w wersji web otrzymuje nowość. Jest to nowa karta Odkrywaj, gdzie można znaleźć nową muzykę. Najpierw pojawiła się ona w aplikacji mobilnej na smartfony. Teraz Google wprowadza ją do YouTube Music Web. Sekcja daje dostęp do nowych albumów i singli oraz nastrojów, gatunków i teledysków w usłudze.