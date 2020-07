Messenger i WhatsApp to dwa najpopularniejsze komunikatory, których właścicielem jest Facebook. Nie pozwalają one jednak na wspólne rozmowy, które mogliby prowadzić jednocześnie użytkownicy obu aplikacji. To ma jednak ulec zmianie. W kodzie komunikatora Messenger doszukano się wzmianek na temat WhatsApp.

Messenger i WhatsApp to aplikacje należące do firmy Facebook, które większość z nas doskonale zna. Niestety, komunikatory nie pozwalają na wspólne rozmowy i nie zapewniają ze sobą integracji. Tymczasem są pewne oznaki wskazujące na to, że wspólny czat się pojawi. Doszukano się ich w kodzie oprogramowania. Zobaczmy, co tam znaleziono.

Wspomniane wzmianki znalezione w kodzie aplikacji Messenger i dotyczą właśnie WhatsApp. Widzicie je poniżej i można zobaczyć, że dotyczą różnych aspektów. To nie tylko czat, ale także informacje o grupach czy listach zablokowanych kontaktów. Tak więc integracja, którą planuje Facebook, może być naprawdę głęboka. Na wprowadzenie takiej funkcji pewnie jednak trochę poczekać.

Wspólne rozmowy w aplikacjach Messenger i WhatsApp Facebook raczej doda nieprędko

Na wspólne rozmowy w obu popularnych komunikatorach z pewnością jeszcze poczekamy. Na razie widać tylko, że Facebook zaczyna implementować rozwiązania, które zapewnią w aplikacjach Messenger oraz WhatsApp integrację. Jednak zbyt prędko w akcji tego nie ujrzymy. Dokładne plany firmy w tej kwestii pozostają tajemnicą.

źródło: WABetaInfo