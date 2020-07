Google Play otrzymuje zmiany, które tym razem obejmują kategorie. W tej sekcji zaczynają pojawiać się nowe ikonki kategorii. Są one utrzymane w odcieniach miętowym oraz niebieskim. Sklep Play już je otrzymuje, ale nie widzą ich jeszcze wszyscy użytkownicy. Pełny rollout dla tych zmian pewnie jakiś czas potrwa.

Google Play otrzymuje nowe ikony kategorii, co w pierwszej kolejności zauważyli użytkownicy serwisu Reddit. W rzeczywistości ta pomniejsza zmiana jest częścią większej, która obejmuje kategorie sklepu. Ma ona na celu ułatwić nawigację w tej części aplikacji. Rzućmy więc sobie na to okiem.

Nowe ikony kategorii w Google Play widzicie poniżej. Mają one odcienie miętowego i niebieskiego koloru. Co istotne, elementy te są po prostu większe niż dotychczas. Dlatego zostanie ułatwiona nawigacja. Wcześniej były pogrupowane znacznie bliżej siebie (pierwszy zrzut ekranowy po lewej stronie). Usunięto też sekcję najważniejsze kategorie i firma pewnie doszła do wniosku, że jest ona po prostu zbędna.

Nowe ikony kategorii w Google Play jeszcze nie u wszystkich

Zmiany nie są jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników, ale widzi je całkiem sporo osób. Prawdopodobnie nowe ikony kategorii z Google Play wymagają dodatkowego czynnika, którym jest aktywacja po stronie serwerów. Pewnie w najbliższym czasie widoczność będzie zwiększana. Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to cierpliwości. Wkrótce się pojawią.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do mobilnego Chrome

źródło (2)