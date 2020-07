iOS 14 beta wprowadziło pewne nowości w usłudze Apple Music. Teraz na urządzeniach testerów zaczęła pojawiać się kolejna. Obejmuje ona playlisty i są to nowe animacje, które są wyświetlane na ich miniaturkach. Wcześniej takiej opcji nie było i wygląda na to, że Apple dodało ją w ciągu ostatnich dni.

Slick little animations coming to Apple Music playlist art https://t.co/EPBlsx4UdW pic.twitter.com/d7gt2GMPho — Benjamin Mayo (@bzamayo) July 7, 2020

Apple Music z iOS 14 beta to nie tylko playlisty mające animacje

Nowości w Apple Music z systemu iOS 14 beta jest więcej. Pojawia się nowy widżet muzyki, który można dodać na ekranie. Następnie mamy nową sekcję Słuchaj teraz, która zastąpiła tą o nazwie Dla Ciebie. Jest też nowy wygląd na iPadach, który lepiej wykorzystuje duże wyświetlacze.

iOS 14 beta już wkrótce zostanie udostępnione publicznie. To oznacza, że nowy system będą mogli testować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Obecnie oprogramowanie dostępne jest dla deweloperów, którzy mogli je instalować na własnych urządzeniach od 22 czerwca. Finalne wydanie nowego OS-u Apple udostępni dopiero jesienią. Powinno to nastąpić w okolicy września tego roku.

źródło: Twitter