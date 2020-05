Lockscreen Widgets to ciekawa aplikacja, która pozwala przywrócić klasyczne widżety na ekranie blokady. Pamiętamy je na przykład z czasów systemu Android 4.2. Oprogramowanie stworzył Zachary Wander. Lockscreen Widgets działa z dowolnymi urządzeniami pracującymi pod kontrolą Androida 5.1 Lollipop lub nowszego.

Lockscreen Widgets wykorzystuje możliwość umieszczenia ramki na aktualnym ekranie blokady telefonu. Aplikacja działa z dowolnymi urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu Android 5.1 Lollipop lub nowszego. W wersji 5.0 nie działa, gdyż w niej nie znajdowały się jeszcze wymagane frameworki. Takie widżety można powiększać, zmniejszać czy zmieniać ich położenie. Są też opcje z zakresu personalizacji.

Lockscreen Widgets przywraca klasyczne widżety, ale nie za darmo

Aplikacja Lockscreen Widgets nie jest darmowa. Jeśli więc chcecie przywrócić takie klasyczne widżeny na ekran blokady, to będziecie musieli zapłacić. Na szczęście niewiele, bo tylko 7,69 zł. Warto jednak dodać, że program na razie znajduje się w fazie wcześniejszego dostępu, a więc może być niestabilny.

