OnePlus TV z systemem Android TV debiutował w zeszłym roku. Tymczasem w drodze jest nowy telewizor, który wraz z pilotem zdalnego sterowania jest już certyfikowany. Dostrzeżono go na stronie Bluetooth SIG. Dziś już wiemy, że nowy telewizor OnePlus TV otrzyma ekran o przekątnej 55 cali oraz moduł Bluetooth 5.0.

OnePlus TV Q1 i Q1 Pro to pierwsze telewizory z systemem Android TV, które pojawiły się w ofercie chińskiego producenta. Wygląda na to, że firma planuje iść za ciosem i przygotowuje co najmniej jeden nowy model, a może i więcej. Plany ujawnia nam strona organizacji Bluetooth SIG, gdzie dostrzeżono urządzenie.

Na stronie Bluetooth SIG dostrzeżono telewizor OnePlus TV oznaczony jako model 55UA0A00. Widzimy, że ma moduł Bluetooth 5.0. Po oznaczeniu możemy się domyślać, że ma 55-calowy wyświetlacz. Wiemy też, że ekran wykonany jest w technologii LED. Certyfikowany był także nowy pilot zdalnego sterowania z modułem Bluetooth 4.2.

Nowy OnePlus TV z Android TV i autorską nakładką OxygenOS

Telewizory OnePlus TV pracują pod kontrolą systemu Android TV, ale nie jest to czyste oprogramowanie Google, a z autorską nakładką OxygenOS. Wprowadza różne optymalizacje zwiększające wydajność i nie tylko. Na więcej informacji o nadchodzących modelach musimy jeszcze poczekać.

