Honor X10 5G to nowy średniak submarki Huawei, którego premiera odbyła się w Chinach. Urządzenie ma modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji oraz szybki procesor HiSilicon Kirin 820. Cena modelu Honor X10 5G wydaje się być całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, co nowy smartfon ma do zaoferowania.