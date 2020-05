Pixel 5 z układem Snapdragon 765. Google rezygnuje z flagowego SoC

Pixel 5 to smartfon Google, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Już wcześniej pojawiały się plotki mówiące o tym, że pojawi się Snapdragon 765. Flagowy układ Qualcomm Snapdragon 865 w modelach Google Pixel 5 nie ma zagościć. Informacje te zdaje się potwierdzać kolejne źródło i wygląda, że tak będzie.

Google Pixel 5 to seria nowych smartfonów giganta z Mountain View, których premiera odbędzie się jesienią. Telefony były już obiektem przecieków. Ostatnie plotki mówią o tym, że firma może zrezygnować z funkcji Motion Sense. Teraz pojawiły się nowe przecieki, które mówią o tym, że rzeczywiście ma pojawić się procesor Qualcomm Snapdragon 765.

Jeśli modele Google Pixel 5 otrzymają procesor Snapdragon 765, to będzie to jednoznaczne z tym, że firma zrezygnuje w tym roku z flagowego układu Qualcomma dla najdroższych smartfonów. Może mieć to sens, bo w ten sposób firma będzie w stanie sporo zaoszczędzić, a przecież strata na wydajności nie będzie tak duża. Gigant z Mountain View może próbować nadrobić na innych polach, na przykład aparatem fotograficznym. Najszybszy procesor pod obudową wcale nie musi być najważniejszy.

Google Pixel 5 z premierą jesienią 2020 roku

Możemy się spodziewać, że smartfony Google Pixel zostaną zaprezentowane we wrześniu lub październiku tego roku. Do momentu premiery będą jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Jeśli rzeczywiście mają dostać procesory Snapdragon 765, to potwierdzenie tych plotek z pewnością uzyskamy jeszcze przed oficjalną zapowiedzią. Są też przypuszczenia, że może pojawić się nieco szybszy Snapdragon 768, ale prawdopodobnie tak się nie stanie.

źródło: Twitter