Google Pixel 5 XL to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach, Najpierw mogliśmy zobaczyć projekt aparatu. Potem w sieci pojawił się render. Teraz mamy okazję rzucić okiem na nowe zdjęcie. Widzicie je poniżej. Jeśli jest autentyczne, to względem poprzednika można dostrzec pewne zmiany.

Google Pixel 5 XL z przodu wygląda podobnie do poprzednika. Nadal ma ekran, nad którym znajduje się więcej miejsca, co jest konieczne z racji umieszczenia dodatkowych elementów. Jednak ta ramka i tak wydaje się być węższa. Podobnie jest zresztą z „bródką” pod wyświetlaczem. Poza tym na włączonym ekranie widać sekcję w ustawieniach poświęconą Face Unlock.

Google Pixel 5 XL może się jeszcze zmienić

Pamiętajmy, że Google Pixel 5 XL, jak i jego mniejszy brat, nie są jeszcze gotowe. Na razie znajdują się na tak zwanym etapie EVT (podobnie jak iPhone’y 12), a to oznacza, że firma nie zamknęła jeszcze finalnie projektów i mogą pojawić się zmiany. Obecnie musi istnieć wiele różnych prototypów, z których to zostanie wyłoniona ostateczna wersja nowych telefonów. Na to jednak poczekamy.

Google Pixel 5 XL zostanie pokazany dopiero we wrześniu lub październiku. Do premiery jest jeszcze sporo czasu, co warto mieć na uwadze. Do tego czasu może jeszcze sporo się zmienić. Warto to mieć na uwadze.

