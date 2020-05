Google Chrome z „Media Feeds”. Strony będą dawać rekomendacje wideo

Google Chrome jakiś czas temu otrzymał specjalne kontrolki do sterowania multimediami. Teraz dowiadujemy się, że ta funkcjonalność zostanie rozszerzona. Ma to być możliwe poprzez rekomendacje wideo, które będą mogły być dawane przez strony internetowe. Nowe rozwiązanie nazywa się Media Feeds.

Plany związane z funkcją Media Feeds dla Google Chrome dostrzeżono w jednym z commitów Chromium. W opisie rozwiązania czytamy, że jej włączenie sprawi, że strony internetowe będą mogły dawać rekomendacje wideo. Po warunkiem, że obsługują taką możliwość. Wygląda więc na, że te zgodne będą mogły tworzyć strumienie z gotowymi materiałami filmowymi, które następnie będą proponowane użytkownikom. Coś w style tego, co znamy z YouTube’a czy Netfliksa. Firma dostarczy oczywiście odpowiednie API dla stron.



Media Feeds z Google Chrome początkowo obejmie tylko rekomendacje wideo

Na obecnym etapie prac funkcja Media Feeds będzie dedykowana tylko rekomendacjom filmów. Google Chrome będzie więc mógł wyświetlać w ten sposób wideo, ale muzykę czy podcasty już nie. Choć to może z czasem ulec zmianie. Rozwiązanie zostało już wprowadzone do przeglądarki we wczesnopoglądowej wersji Canary i można je aktywować poprzez flagę chrome://flags#enable-media-feeds. Możliwe to jest na wszystkich platformach, gdzie dostępna jest aplikacja, ale na razie z wyłączeniem Androida.

