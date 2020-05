Motorola Moto E7 to nowy smartfon z niższej półki cenowej, który musi być blisko. Informacje na jego temat dostrzeżono w konsoli Google Play. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Motorola Moto E7 ma podwójny aparat fotograficzny oraz ekran o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD+.

Motorola Moto E7 będzie tańszym smartfonem. To wyjściowy model, który wkrótce pojawi się w portfolio firmy. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Dostrzeżono ją w konsoli Google Play. Zobaczmy więc, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Motorola Moto E7 ma 6,2-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Dokładnie jest to 720 x 1520 pikseli. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 632 z 2 lub 4 GB pamięci RAM (wariant z 3 GB pewnie też się pojawi). Na dane przeznaczono 32 lub 64 GB miejsca. Bateria ma pojemność 3550 mAh.

Ponadto Motorola Moto E7 ma podwójny aparat fotograficzny z sensorami 13 i 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Ceny na razie nie są jeszcze ujawnione. Znane dane techniczne smartfona Motorola Moto E7 znajdziecie poniżej.

Motorola Moto E7 – dane techniczne

6,2-calowy ekran o rozdzielczości HD+ (720 x 1520 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 632

2-4 GB pamięci operacyjnej RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 3550 mAh

Wi-Fi

Bluetooth

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB

czytnik linii papilarnych

Android 10

