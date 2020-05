Mi Router AX1800 to nowy ruter Xiaomi, który trafia do oferty marki. To urządzenie zgodne ze standardem Wi-Fi 6, czyli 802.11ax. Cena Xiaomi Mi Ruoter AX1800 jest atrakcyjna. Tym bardziej, że zamawiając ruter wcześniej można liczyć na bonus wysokości 30 juanów. Zobaczmy więc, co ten sprzęt ma do zaoferowania.