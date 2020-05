Gmail na iOS dostaje dark mode. Android ma go już od jakiegoś czasu

Gmail dostał dark mode na urządzeniach z systemem Android jesienią zeszłego roku, a w tym u części osób zaczął znikać. Użytkownicy sprzętu z iOS musieli poczekać znacznie dłużej. Teraz Google zaczęło wdrażać ciemny motyw także na iPhone’ach oraz iPadach. Pojawia się on w aktualnej wersji aplikacji dostępnej z poziomu App Store.

Chcąc włączyć dark mode w aplikacji Gmail na urządzenia z iOS należy udać się do sekcji Ustawienia i tam odnaleźć opcję Motyw. Następnie można wybrać jedno z trzech ustawień. Są to tryb jasny i ciemny. Można również zdecydować się na widok automatyczny, który będzie uzależniony od wyboru użytkownika w całym systemie.

Dark mode w aplikacji Gmail na iOS po stronie serwerów

Co ciekawe, Gmail dostał ostatnią aktualizację poprzez App Store kilkanaście dni temu. Datowana ona jest na 1 maja. Jednak dark mode od razu się w niej nie pojawił. To oznacza, że Google zaczęło go wdrażać po stronie własnych serwerów. Jeśli ciemny motyw jeszcze się u was nie pojawił, to spróbujcie zamknąć aplikację i uruchomić ją ponownie. To powinno pomóc. Właściciele iPhone’ów na taką funkcję musieli więc poczekać naprawdę długo. Jak to jednak mówią, lepiej późno niż wcale.



źródło