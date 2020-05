Mate 40 Pro to nadchodzący flagowiec Huawei, który zobaczymy w drugiej połowie 2020 roku. Smartfon otrzyma SoC Kirin 1000, który będzie wykonany w 5 nm litografii. Rąbka tajemnicy uchylił przeciek z tajwańskiego TSMC. To firma mająca produkować procesory, które trafią pod obudowę smartfona Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro już pojawiał się w przeciekach. W przypadku procesora Kirin 1000, który trafi do tego smartfona, było podobnie. Teraz doczekaliśmy się nowego wycieku, który jest powiązany z firmą TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Firma ta zajmie się produkcją nowego SoC. Potwierdziła się nazwa układu.

Z informacji, które uzyskano z TSMC wynika, że Kirin 1000 to nazwa procesora, który trafi pod obudowę smartfonów Huawei Mate 40 Pro. Będzie to SoC wytwarzany z użyciem 5 nm litografii. Podobnie zresztą jest w przypadku Apple A14 dla tegorocznych iPhone’ów. Ich produkcją też zajmie się to tajwańskie przedsiębiorstwo.

Huawei Mate 40 Pro z SoC Kirin 1000 ma być potężnym procesorem

Przejście na 5 nm litografię pozwoli Huawei na naprawdę duże zwiększenie możliwości procesora Kirin 1000. Mniejsze zapotrzebowanie na energię sprawi, że SoC dla modelu Mate 40 Pro może być naprawdę wydajny. Firma zapewne będzie chciała wycisnąć z nowego układu jak najwięcej.

Huawei Mate 40 Pro ma także otrzymać konkretny aparat fotograficzny. Premiery smartfona spodziewamy się w we wrześniu lub październiku. Sam procesor Kirin 1000 zapewne zostanie zaprezentowany trochę wcześniej. Wtedy poznamy jego możliwości. Na razie na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać.

