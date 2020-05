Chrome dostanie dark mode dla wyników wyszukiwarki Google

Chrome już od miesięcy ma dark mode, który na urządzeniach z systemem Android obejmuje niemal wszystkie elementy aplikacji. Jeśli jednak szukacie w przeglądarce różnych rzeczy w Google, to doskonale wiecie, że wyniki wyszukiwania wyświetlane są w jasnym odcieniu, co psuje cały efekt. To jednak wkrótce ulegnie zmianie.

W Chromium doszukano się informacji o nowej fladze nazwanej Show the dark SRP for Chrome Android. Z dołączonego do niej opisu wynika, że jej aktywacja sprawi, że przeglądarka mająca aktywny ciemny motyw sprawi, że w taki sam sposób będą wyświetlane wyniki wyszukiwania z Google. Jak to może wyglądać, to możecie zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym po prawej stronie.

Google Chrome jeszcze bez dark mode w wynikach wyszukiwania

Tutaj warto zauważyć, że taka opcja nie została jeszcze udostępniona. Obecnie znajduje się na etapie opracowywania. Nie wiemy, kiedy Chrome ją otrzyma. Możemy jednak się domyślać, że Google będzie ją chciało wprowadzić w całkiem niedługim czasie.

źródło