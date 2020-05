POCO F2 Pro z datą premiery. Jest też cena i kolory obudowy

POCO F2 Pro to nowy flagowiec submarki Xiaomi, który jest blisko. Jest data premiery i smartfona zobaczymy już 12 maja w Madrycie. W plotkach pojawia się także cena POCO F2 Pro. Jeśli jest prawdziwa, to będzie to najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 na rynku. Zobaczmy, co już wiemy.