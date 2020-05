MIUI 12 beta początkowo Xiaomi udostępniło w Chinach. Teraz indyjski oddział firmy zaprasza użytkowników modeli Redmi K20 do wypróbowania nowej nakładki. Zgłaszać mogą się na razie tylko właściciele dwóch modeli telefonów. Z czasem MIUI 12 beta powinno zostać udostępnione na więcej innych smartfonów.

MIUI 12 beta to program pilotażowy nowej nakładki Xiaomi, który początkowo uruchomiono tylko w Chinach. Teraz wychodzi on poza Państwo Środka. Indyjski oddział firmy ogłosił rekrutację dla chętnych testerów. Właściciele wybranych modeli telefonów mogą już zgłaszać chęć uczestnictwa. Niestety, na razie są to tylko dwa smartfony.

Do testów MIUI 12 beta chęć uczestnictwa mogą zgłaszać na razie tylko właściciele telefonów Redmi K20 i K20 Pro. Pozostałe modele nie są dopuszczone do programu pilotażowego. W Chinach Xiaomi udostępniło oprogramowanie na znacznie więcej smartfonów. Domyślamy się, że ich lista w Indiach też zostanie wkrótce rozszerzona.

Właściciele Redmi K20 mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w testach MIUI 12 beta do 15 maja. W tym celu trzeba dołączyć do grupy na Telegramie oraz wypełnić specjalny formularz. Wszystko znajdziecie w linku źródłowym. Potem rozpoczną się testy.

MIUI 12 beta od Xiaomi nie w wersji global

Użytkownicy telefonów Xiaomi i Redmi nie będą mogli testować MIUI 12 beta w każdym kraju. Jak dobrze wiemy, program pilotażowy global zamknięto. Wynikało to z faktu, że testerzy nie zgłaszali błędów. Dlatego zdecydowano się na wycofanie z tej inicjatywy, z czym trzeba się pogodzić. Finalna wersja będzie udostępniana od czerwca. Jest też alternatywa w postaci ROM-ów od Xiaomi.eu.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło