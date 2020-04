Chrome Canary dostał nową, eksperymentalną funkcję, którą jest współdzielenie stron internetowych poprzez kody QR. Towarzyszy jej dni. Taką nowość można aktywować w poglądowych wersjach Google Chrome z kanału Canary specjalną flagą. Z czasem trafi ona do finalnej wersji popularnej przeglądarki internetowej.

Chrome Canary to poglądowe wydanie przeglądarki Google, w którym nowe funkcje pojawiają się na długo przed wprowadzeniem ich do stabilnej wersji przeglądarki. Właśnie taką jest współdzielenie stron poprzez kody QR, którym towarzyszy znany dino. Nowość można aktywować poprzez specjalną flagę i jest nią chrome://flags/#sharing-qr-code-generator, której trzeba nadać atrybut Enabled. Następnie trzeba uruchomić program ponownie, aby zostały wprowadzone zmiany.

Po włączeniu funkcji na pasku adresu pojawia się nowy przycisk Wygeneruj kod QR dla tej strony. Po chwili zostanie on wygenerowany i w środku znajduje się postać dino. Widzicie to na poniższych zrzutach ekranowych opublikowanych przez serwis źródłowy. Kod można też uzyskać z menu prawoklika.



Współdzielenie stron przez kody QR na razie w Chrome Canary

Pamiętajmy, że na razie jest to eksperyment, a nie funkcja gotowa do wprowadzenia do przeglądarki na stałe. Na razie będzie można ją wypróbować w Chrome Canary, a potem także w wersji Beta. W stabilnym wydaniu nowość zostanie wprowadzona dopiero za kilka tygodni lub później.

