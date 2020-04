EMUI 10.1 beta to najnowsza, poglądowa wersja oprogramowania Chińczyków, która będzie dostępna także dla Huawei P30 Pro i P30. Właściciele tych telefonów z globalnej dystrybucji mogą już zgłaszać się do testów. Potem będą mogli testować EMUI 10.1 beta. Na finalną wersją nowej aktualizacji trochę poczekamy.

EMUI 10.1 beta najpierw trafiło na telefony z chińskiej dystrybucji. Potem zapowiedziano wersję global. Właściciele modeli Huawei P30 Pro oraz P30 mogą już zgłaszać się do udziału w programie pilotażowym. Dotyczy to urządzeń z globalnej dystrybucji, a nie z Państwa Środka. Jak można to zrobić?

Do programu pilotażowego EMUI 10.1 beta można zapisać się z poziomu aplikacji Huawei Beta. Niestety, ze zgłaszaniem należy się pospieszyć. Wynika to z faktu, że liczba miejsc ma być ograniczona w przypadku każdego modelu do kilkuset. Stąd też do załapią się tutaj nieliczni. Jeśli jednak macie jeden z modeli P30, to na pewno warto próbować. Zapisy mają być przyjmowane do 28 kwietnia lub 2 maja.

EMUI 10.1 beta dla Huawei P30 Pro tylko z konkretnej wersji oprogramowania

Jeśli będziecie chcieli testować EMUI 10.1 beta, to przed instalacją poglądowej wersji oprogramowania na modelach Huawei P30 i wariantu Pro należy upewnić się, że ma się aktualną wersję. Tą jest wydanie oznaczone numerkiem 10.0.0.190. Jest ono wymagane przed instalacją poglądowej wersji nowej nakładki, co trzeba mieć na uwadze. Program pilotażowy pewnie potrwa kilka tygodni i dopiero za jakiś czas finalne EMUI 10.1 zacznie trafiać w postaci aktualizacji na telefony.

źródło