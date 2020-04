Galaxy Note 20 zadebiutuje w co najmniej dwóch wersjach. Dowiadujemy się, że bateria w mniejszym modelu będzie miała podobną pojemność do tej z podstawowego wariantu S20. Tak, Samsung Galaxy Note 20 ma otrzymać akumulator 4000 mAh. Dziś już wiemy, że jego nominalna pojemność wyniesie dokładnie 3880 mAh.

Samsung Galaxy Note 20 pojawia się w przeciekach od nie dziś. Wiemy, że w przygotowaniu są co najmniej dwa modele, które będą dostępne w różnych wielkościach. Nowy przeciek ujawnia nam, jaka bateria ma pojawić się w mniejszej edycji smartfona. Będzie to akumulator bardzo podobny do tego, który ma najtańszy wariant S20.

Bateria dla modelu Samsung Galaxy Note 20 oznaczona jest ciągiem znaków EB-BN980ABY. Jej nominalna pojemność wynosi 3880 mAh. Możemy więc być niemal pewni, że na opakowaniu pojawi się informacja o 4000 mAh. Dla porównania, w zeszłorocznym notatniku z mniejszym ekranem był to akumulator o pojemności 3500 mAh.

Większy Samsung Galaxy Note 20 może dostać baterię 5000 mAh

Na razie nie wiadomo, jak duża bateria pojawi się w większym smartfonie Samsung Galaxy Note 20. Możemy jednak się domyślać, że będzie to akumulator o pojemności zbliżonej do 5000 mAh, jak to było w przypadku modelu S20 Ultra. Na konkrety w tej sprawie jednak poczekamy. Na razie to domysły bez dowodów.

Samsung Galaxy Note 20 nie ma znacząco różnić się od serii S20. Aparaty powinny być dosyć zbliżone. Zasadniczą różnicą będą piórko S Pen oraz bardziej kanciasta obudowa. Premiera planowana jest na lato tego roku.



źródło: GalaxyClub